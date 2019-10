Joshua uit ‘Temptation Island’ gaat acteren: “Nooit durven dromen dat ik deze kans zou krijgen”

Joshua Feytons, u beter bekend als ‘Joshua uit Temptation Island’, heeft een eerste rolletje als acteur beet. Feytons mag in een comedyserie van de Nederlandse openbare omroep een fitnessinstructeur vertolken. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

‘Fitgirls’ is vanaf 18 oktober te zien op YouTube en de website van NPO3. Daarin wordt in acht afleveringen het verhaal verteld van Robin (vertolkt door de Nederlandse actrice May Hollerman) die in haar jacht op een “strak lijf” een fitnessabonnement neemt, en al snel valt voor haar instructeur Gio, vertolkt door Feytons.

De verleider uit ‘Temptation Island’ had in het verleden al vaker laten weten te azen op een acteercarrière. Dat die ambitie zo snel realiteit wordt, doet de twintiger jubelen op Instagram: “Mijn 1ste roll in een Tv-Serie! Nooit mogen dromen om deze kans te krijgen! De cast was super chill en voelde me heel rap thuis bij deze retards! Love you famm’.