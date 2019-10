België wil preolympisch toernooi Belgian Cats organiseren maar dat zal zeker niet in Antwerpen zijn

Van 2 tot 9 februari 2020 gaat het preolympisch tornooi basketbal voor vrouwen door. De Belgian Cats zijn na de vijfde plaats op het EK in Servië daarvoor gekwalificeerd. Er worden op vier locaties wereldwijd een preolympisch tornooi ingericht.

Basketbal Vlaanderen zal een gooi doen naar de organisatie. De piste Sportpaleis/Lotto Arena in Antwerpen mag alvast geschrapt worden. Beide zalen zijn immers niet vrij. De federatie zal einde oktober bij FIBA World toch een “bid” indienen om het preolympisch tornooi in een Vlaamse stad (Oostende?) te organiseren. In de loop van november zal FIBA World de vier landen aanduiden.