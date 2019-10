Jacques Vermeire dreigt met juridische slijtageslag tegen Ruben Van Gucht

Tussen Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht zal het niet snel meer goedkomen. De komiek vertelt dinsdag in ‘Dag Allemaal’ dat hij klaar is om een zware juridische strijd uit te vechten met de sportjournalist die bijkluste als aangever in zijn zaalshows.

Vermeire begon in het najaar van 2018 aan een tournee door Vlaanderen met de zaalshow ‘Van 7 tot 77’, waarin Van Gucht fungeerde als aangever. Die samenwerking liep echter spaak omwille van een financieel dispuut. “Er zijn dingen gebeurd waar ik écht mottig van werd. Nooit meegemaakt in ons milieu”, spuwt Vermeire zijn gal. “Dan heb ik het over bepaalde eisen die plots gesteld worden, dreigen met een boycot.” Dus is de relatie tussen beide heren compleet verziekt. “Of ik nog met Ruben wil spreken? Nee, dat interesseert me geen zak meer. Of wacht, ik nuanceer, want ik ben op zich niet rancuneus. Als hij me nu zelf zou bellen, dan zal ik wellicht luisteren. En hem mijn gedacht zeggen ook. Maar er is iets gebroken.”

Dus moet het geschil uitgevochten worden voor de rechtbank. “Ik heb dat in heel m’n leven niet gedaan, maar nu heb ik weleens goesting om voluit te gaan”, waarschuwt een emotionele Vermeire. “Ik ga tot op het bot. Ík heb niet gevraagd om hier een zware juridische strijd van te maken, hé. Maar als iemand op m’n bakkes klopt, ga ik niet nog eens proberen te praten met het risico op een nieuwe klop. Dit is een nachtmerrie geweest voor mij. Die advocaten, de brieven, alles wat erbij komt kijken. Van maart tot nu heb ik er slecht van geslapen. Het zit zó diep. Ik zweer het u. Nogmaals, ik ga tot op het bot. Al moet ik er zeven advocaten op zetten. Ik kan hier desnoods járen mee doorgaan. Ik kan mij dat permitteren, hé. We gaan dit uit-véchten.”