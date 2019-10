Honderden Nederlandse boeren hebben maandag nogmaals hun onvrede geuit over de nieuwe stikstofregels. En dat had effect. Enkel Groningen en Flevoland houden ondanks de protesten nog vast aan de gemaakte afspraken.

De plannen van de Nederlandse overheid om de stikstofuitstoot in te perken, wat onder meer zou leiden tot een gedwongen inkrimping van de veestapel, is bij de boeren in zeer slechte aarde gevallen. Nadat ...