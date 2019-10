Bart Vertenten eist 130.000 euro schadevergoeding van voetbalbond

Voormalig topscheidsrechter Bart Vertenten eist voor de arbeidsrechtbank in Brussel een schadevergoeding van 130.000 euro van de Belgische voetbalbond. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens zijn advocaat gebruikte de KBVB foutieve argumenten om Vertenten te ontslaan na het losbarsten van het voetbalschandaal ‘Propere Handen’.

Vertenten werd in oktober 2018 ontslagen als professioneel scheidsrechter omwille van zijn vermeende rol in ‘Propere Handen’. “Omdat het vertrouwen geschonden is”, klonk het toen in de ontslagbrief die ...