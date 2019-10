Natuurvereniging BOS+ gaat in beroep tegen nieuwe ontbossingsplannen Essers

Genk -

Natuurvereniging BOS+ gaat in beroep tegen de nieuwe ontbossingsplannen van het Genkse transportbedrijf Essers. Nadat het bedrijf eerder was teruggefloten door de Raad van State over zijn plannen om Natura 2000-bosgebied te rooien, heeft Essers nu het vizier gericht op een ander bos in Genk: daar wil het bijna 9 hectare bos ontbossen om plaats te maken voor bedrijfsgebouwen. Dat meldt BOS+ dinsdagochtend.