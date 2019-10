Gingelomse daagt Plopsa voor rechter nadat ze uit bobsleebaan wordt geslingerd

Gingelom -

Een vrouw uit Gingelom eist via de rechtbank 6.272 euro van Plopsa, nadat ze in het pretpark in Coo uit een bobsleebaan werd geslingerd. Volgens haar advocaat Bert Vanmechelen was de attractie niet gekeurd en hebben nog twee andere pretparkbezoekers er verwondingen opgelopen. “Kabouter Plop zijn muts zal omhoog vliegen van verbazing”, klinkt het strijdvaardig.