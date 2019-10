Avondklok in noorden Burkina Faso nadat bij aanslag op moskee zestien doden vielen

Archiefbeeld: militairen in Burkina Faso Foto: AFP

In het noorden van Burkina Faso wordt een avondklok ingesteld, nadat bij een aanslag vrijdag op een moskee in Salmossi zestien doden vielen. Dat heeft de gouverneur van de regio, kolonel Salfo Kaboré, maandag gezegd.

De avondklok geldt voor de hele Sahel-regio en voor een periode van minstens 45 dagen, vanaf 21 oktober tot 4 december, luidt het. De precieze uren van de avondklok verschillen per provincie.

Vrijdag drongen gewapende individuen de grote moskee van Salmossi binnen tussen 19 en 20 uur en schoten zeker zestien mensen dood. Er vielen ook twee zwaargewonden. Bij een nieuwe aanval zaterdagavond in Samboulga, eveneens in het noorden, stierven vier mensen. Enkele dagen voordien kwamen in dezelfde regio ook al acht mensen om het leven toen het dorp Bouna werd aangevallen.

Burkina Faso bevindt zich sinds een jaar of vier in een spiraal van geweld, veroorzaakt door gewapende jihadistische groeperingen. Sommige van die groepen zijn verwant met Al Qaeda, andere met Islamitische Staat. Alles samen zouden volgens een raming van het Franse persagentschap AFP bij het geweld al bijna 610 mensen zijn omgekomen.