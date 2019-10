EK KWALIFICATIES. Oekraïne klopt Portugal en is verrassende groepswinnaar, Frankrijk raakt niet voorbij Turkije

Oekraïne heeft zich maandagavond verrassend tot winnaar van EK-kwalificatiegroep B gekroond. In eigen huis klopte het Portugal met 2-1, ondanks het 700ste doelpunt uit de carrière van Cristiano Ronaldo. Bij de thuisploeg was AA Gent-spits Roman Yaremchuk de held door al vroeg de 1-0 op het bord te zetten. Ook in groep H lijken we overigens op weg naar een verrassende groepswinnaar, want Turkije sleepte in Frankrijk een puntje uit de brand (1-1) en blijft zo op kop.

Foto: REUTERS

De grootste stunt van de avond viel te noteren in Kiev, waar Oekraïne zijn straffe kwalificatiecampagne gewoon verder zette thuis tegen Portugal. Al na zes minuten stond AA Gent-spits Roman Yaremchuk op de goede plaats om een rebound binnen te knallen: 1-0. Even voor het halfuur trapte Andriy Yarmolenko de mannen van bondscoach Andriy Shevchenko naar het delirium: 2-0.

Na rust pakte thuisspeler Taras Stepanenko nog rood, en trapte Cristiano Ronaldo de aansluitingstreffer vanop de stip binnen - het 700ste doelpunt uit de carrière van de Portugees. De drie punten bleven echter in Oekraïne, waar ze nu al zeker zijn dat ze als groepswinnaar naar EURO 2020 mogen. De Oekraïners tellen na zeven matchen immers al 19 op 21, en zijn zo niet meer bij te halen door eerste achtervolger Portugal.

Ook Turkije stunt met draw tegen wereldkampioen Frankrijk

Foto: AFP

Ook een onverwacht resultaat in het Stade de France. Daar was wereldkampioen Frankrijk, zonder de geblesseerde Kylian Mbappé, op zoek naar revanche voor de nederlaag uit de heenmatch tegen groepsleider Turkije. Ondanks een resem hele en halve kansen moesten de blauwhemden wachten tot een kwartier voor tijd alvorens de onvermijdelijke Olivier Giroud de 1-0 binnenbuffelde na een hoekschop.

Tot ieders verbazing - en tot vreugde van de naar schatting 30.000 aanwezige Turkse fans - sloegen de bezoekers daarop terug. De mee opgerukte verdediger Kaan Ayhan kopte een vrije trap in de korte hoek binnen. Doelman Steve Mandanda, die de geblesseerde Hugo Lloris verving bij de Fransen, zag er daarbij niet al te best uit. Door het gelijkspel blijven de Turken op kop in groep H, Frankrijk telt evenveel punten maar is benadeeld door het onderlinge resultaat.

Engelsen leggen racistische Bulgaren het zwijgen op

Eén topland liet maandagavond niet van zijn pluimen: Engeland herpakte zich na de uitschuiver tegen Tsjechië en boorde een hulpeloos Bulgarije in eigen huis de grond in. De wedstrijd moest tot twee keer toe stilgelegd worden voor racistische spreekkoren van de Bulgaarse fans, waar sommigen ook fier uitpakten met de nazigroet.

In plaats van het veld te verlaten, zoals ze vooraf aangekondigd hadden, antwoordden de Engelsen met de voeten: 0-6. Onder meer de geviseerde Marcus Rashford en Raheem Sterling scoorden.

Uitslagen:

Bulgarije-Engeland 0-6

Kosovo-Montenegro 2-0

Litouwen-Servië 1-2

Oekraïne-Portugal 2-1

Frankrijk-Turkije 1-1

IJsland-Andorra 2-0

Moldavië-Albanië 0-4