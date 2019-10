‘Ge hebt een kind doodgereden’. Het stemmetje in zijn hoofd bleef het altijd herhalen. Op VTM getuigde Sep over het ongeval waarbij een overstekend meisje van drie stierf. “Jaren heb ik aan de rand van de afgrond gestaan, ik had een gezin gebroken. Wat me gered heeft, is het besef dat ik het op geen enkele manier had kunnen verhelpen.”