Sint-Truiden“Liefde geeft je vleugels”, zei mama Derwael toen haar dochter afgelopen weekend goud pakte op het WK Turnen in Stuttgart. Topprestatie van Nina (19), maar volgens de mama dus ook deels te wijten aan haar nieuwe vriend Siemen Voet (19). Volgens experts schuilt daar zeker een grond van waarheid in: “Als we verliefd zijn, staan we positiever in het leven en kunnen we meer aan dan anders.”