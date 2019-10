Intriest: Bulgarije-Engeland ondanks eerdere waarschuwingen twee keer stilgelegd voor racisme

De kwalificatiematch tussen Bulgarije en Engeland in het kader van EURO 2020 is maandagavond tot twee keer toe stilgelegd omdat de Bulgaarse thuisfans zich schuldig maakten aan racisme.

De match werd een eerste keer stilgelegd in de 28ste minuut. Toen werd al in het stadion omgeroepen dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden mochten de racistische gezangen doorgaan. In de 43ste minuut werd de match een tweede keer stilgelegd toen de Engelse verdediger Tyrone Mings (26) zwaar op de korrel werd genomen door het thuispubliek. Na een onderhoud tussen de scheidsrechter en Engels bondscoach Gareth Southgate werd de wedstrijd alsnog verdergezet.

Intriest, want net het racistisch bejegenen van spelers door fans was hèt gespreksonderwerp in de aanloop naar de wedstrijd. Bulgarije moest de wedstrijd immers voor een gedeeltelijk gesloten stadion spelen doordat hun fans zich Kosovo en Tsjechië al hadden laten gelden met racistische spreekkoren.

De Engelsen, die een multicultureel elftal tussen de lijnen brengen, hadden eerder al aangekondigd van het veld te stappen als hun spelers aangepakt zouden worden op basis van huidskleur. Dat stuitte echter op een woedend antwoord van de Bulgaarse voetbalbond: zij vonden het niet kunnen dat ze zo ongenuanceerd werden weggezet als “racisten”.