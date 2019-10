WARSCHAURecht en Rechtvaardigheid (PiS) maakte zondag een electorale sprong vooruit, maar na het tellen van alle stemmen bleef een navenante beloning gisteren uit. De partij blijft dominant in het Lagerhuis, maar verliest haar meerderheid in de Senaat. “We haalden veel binnen, maar we verdienen meer”, besloot PiS-voorzitter Jaroslaw Kaczynski.