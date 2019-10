Zijn echte politiewerk staat nog even on hold, maar op het scherm zet Andy Peelman uit ‘De Buurtpolitie’ (36) dat naarstig voort. In ‘Andy op patrouille’ bezoekt hij korpsen over de hele wereld. Een programma dat zijn populariteit alleen maar verder zal aanzwengelen. “Dat ze in de Delhaize in mijn karretje zouden kijken om te zien wat ik ga eten, had ik nooit verwacht.”