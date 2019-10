De tiran, de Hulk en de begeerde vrijgezel: Luxemburgs hof is mierennest vol intriges

Koning Filip en koningin Mathilde gaan volgende week op staatsbezoek naar Luxemburg. Al is het ook familievisite. Groothertog Henri is een neef van Filip. Henri’s moeder was groothertogin Josephine Charlotte, prinses van België en oudere zus van koningen Boudewijn en Albert. Als u dacht dat de Luxemburgse monarchie saai en kleurloos is: vergeet het. Het is een mierennest van intriges, met verbannen prinsessen, ruzies tussen schoonmoeders en schoondochters en vruchteloos wachten op babynieuws.