Tom-Jelte Slagter vervolgt loopbaan bij B&B Hotels-Vital Concept

Tom-Jelte Slagter vervolgt zijn loopbaan bij de Franse wielerploeg B&B Hotels-Vital Concept. De 30-jarige Nederlander, die voor een jaar heeft getekend, reed de afgelopen jaren voor Dimension Data. Hij wordt bij zijn nieuwe procontinentale ploeg teamgenoot van Kris Boeckmans, Jonas Vangenechten en Bert De Backer.

“Ik heb dingen veranderd in mijn training en ben weer in staat om heel goede prestaties neer te zetten”, zei Slagter. “Dit contract van een jaar is ideaal voor mij omdat ik zo de Franse cultuur en de wedstrijden in het land kan ontdekken. Ik ben benieuwd naar het nieuwe leven en mijn welkom bij de ploeg.”

De door Rabobank opgeleide Slagter won in 2013 de Tour Down Under.