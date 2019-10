Ikea lanceert playlist voor honden en katten

Hasselt -

‘Bohemian Scratchsody’, ‘Meowcarena’ en ‘Another one bites the couch’. Het zijn enkele nummers op de muzikale afspeellijsten die Ikea heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat uw hond of kat de boel niet meer op stelten zet wanneer u van huis bent. “Weinig zinvol”, vindt dierengedragstherapeut Dany Grosemans.