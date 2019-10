Dilsen-Stokkem / Maaseik - Bij een verkeersactie in de politiezone Maasland (Maaseik en Dilsen-Stokkem) heeft de politie acht processen-verbaal opgesteld. Dit voor onder meer drugs in het verkeer, het ontbreken van een geldige keuring, een trekhaak die niet was gekeurd tot de staat van de banden omdat het linnen zichtbaar was.