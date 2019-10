Koerden sloten “pijnlijk compromis” met Damascus

De Koerdische militie in het noorden van Syrië noemt het akkoord met de regering in Damascus, om regeringstroepen in te zetten aan de grens met Turkije, een “pijnlijk compromis”. “We staan nu met de borst ontbloot tegenover de Turkse messen”, schrijft de opperbevelhebber van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de Koerden worden aangevoerd, in een stuk voor het Amerikaanse magazine Foreign Policy. De samenwerking met de regering van president Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland is noodgedwongen, aldus Mazloum Abdi.