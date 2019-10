Wietplantage ontdekt in huis op weg tussen Eisden en Leut

Maasmechelen -

Een 28-jarige man moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen voor zijn aandeel in een wietplantage die eind vorige week in een huis op de Eisdenweg werd gevonden. Bij een huiszoeking op de weg die Eisden en Leut verbindt, vonden de agenten 50 moederplanten en 800 stekplantjes. De twintiger was in het huis aanwezig. Hij werd vrijdag bij de Tongerse onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem aanhouden en naar de gevangenis in Hasselt brengen. In het huis werd een sporenonderzoek uitgevoerd. De plantage is intussen vernietigd. Het onderzoek wordt door het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen voortgezet.