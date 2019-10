Natuurpunt organiseert Nacht van de duisternis

Berkenbos

Heusden-Zolder - Natuurpunt Heusden-Zolder organiseerde zopas De Nacht van de Duisternis aan de terril. Het was zacht weer en droog en dus het ideale moment om een avondwandeling te maken naar een van de hoogste plaatsen in Heusden-Zolder. Er was dan ook heel wat belangstelling voor deze activiteit.

De deelnemers konden in de stilte genieten van de dieren die ze onderweg wel hoorden, maar niet konden waarnemen. Eenmaal terug beneden, konden ze in de tent van Natuurpunt een heerlijke tas soep met brood, chocolademelk of iets aders verkrijgen. Het was Ingnace Schops die in 2009 dit evenement voor de eerste maal organiseerde. Nu, tien jaar later, wordt de Nacht van de duisternist nog steeds met succes georganiseerd.