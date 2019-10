UCI legt organisatie van de BinckBank Tour strengere veiligheidseisen op

De Internationale Wielrenunie (UCI) heeft de organisatie van de BinckBank Tour tal van maatregelen opgelegd om de veiligheid voor de renners te vergroten. De etappekoers door België en Nederland blijft in 2020 wel deel uitmaken van de WorldTour-kalender.

Renners constateerden dit jaar tal van gevaarlijke situaties in het parcours en wielervakbond CPA bracht de zorgen over. Renners klaagden over de smalle straten, ongemarkeerde obstakels, de plotselinge bochten en de gaten in het wegdek. Onacceptabel, vond voorzitter Gianni Bugno.

De UCI draagt de BinckBank Tour onder meer op een technisch adviseur aan te stellen en een duidelijk veiligheidsplan op te stellen. Na de ronde van volgend jaar zal de UCI een evaluatie maken en op basis van de bevindingen een besluit nemen over de WorldTour-status van de koers.

De BinckBank Tour heeft alle maatregelen aanvaard en zal ook een door de UCI opgelegde boete betalen. De Belgisch-Nederlandse wielerronde staat volgend jaar gepland van 31 augustus tot en met 6 september.