Spanje vraagt opnieuw aanhouding van Puigdemont, volkswoede in de straten

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft opnieuw een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de voormalige minister-president van Catalonië, Carles Puigdemont. Eerder vandaag had het hof negen Catalaanse politici veroordeeld tot zware straffen. Overal in Spanje zijn er intussen betogingen en er is opgeroepen om de luchthaven van Barcelona te blokkeren.