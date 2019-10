Bij TVL in de studio zit sportjournalist Tom Kums. Hij heeft de prestaties van Nina Derwael in Stuttgart vanop de eerste rij gevolgd.

Derwael werd het afgelopen weekend opnieuw wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers. De Truiense kwam als laatste in actie en turnde de perfecte oefening. Met een score van 15.233 deed niemand beter. Net als vorig jaar in Doha is ze dus de koningin van de brug. "Een uitzonderlijke sportprestatie", aldus Tom Kums.