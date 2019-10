De drie beren uit het Natuurhulpcentrum voelen zich meteen thuis in een nieuwe dierentuin in Ierland. Na een reis van 24 uur zijn ze afgelopen weekend veilig en wel toegekomen. Het mannetje en de twee vrouwtjes werden een jaar lang opgevangen in het Natuurhulpcentrum. Ze kwamen uit een openluchtmuseum in Litouwen. Wij hebben de eerste beelden van de beren in hun nieuwe thuis.