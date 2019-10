Koninklijke drumband Sint Cecilia Kanne organiseert succesvol slagwerkfestival

Kanne

Riemst - Op zondag 6 oktober vond het jaarlijks slagwerkfestival van Vlamo plaats. Ditmaal stond de drumband van Sint-Cecilia Kanne in voor de organisatie van het slagwerkfestival dat doorging in de zaal in Kanne.

Het werd een erg succesvolle editie, niet enkel door de zeer goede kwaliteit van optredens, maar ook door de goede opkomst gedurende de hele dag. Uiteraard speelde de organiserende vereniging ook mee op dit festival, waarbij ze aan het publiek hun nieuwe uniformen toonden vanwege hun 60-jarig jubileum volgend jaar. Hiernaast traden ook de Gele rijders uit Maastricht, de drumband Alliance Kanne, de seniorendrumband Mestreech, St Lambertus Alt-Hoeselt, Drumband St Servatius Maastricht en drumband Vreugd in Deugd uit Zussen op voor de ogen van de juryleden Argo Penné en Chris Opsteyn. Het was alweer een geslaagde dag in het muzikale Riemst!