PostNL breidt uit in België

Pakjesbezorger PostNL heeft de voorbije weken en maanden de capaciteit van de Belgische distributiecentra met een derde verhoogd. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. PostNL wil zich zo voorbereiden op de aanhoudende groei in e-commerce.

De capaciteit werd verhoogd met 11.000 vierkante meter, tot een totale oppervlakte van 44.000 vierkante meter. Er vonden onder meer uitbreidingen plaats in het distributiecentrum in Wommelgem en het depot in Vilvoorde. De capaciteit van het depot in Roeselare verdubbelde, waardoor het diende te verhuizen naar een nieuwe locatie in Ardooie. Ook het distributiecentrum in Namen verhuisde naar een nieuwe plek, met dubbel zoveel ruimte.

PostNL zegt dankzij de uitbreiding klaar te staan voor toekomstige groei in België. “We groeiden de voorbije jaren sneller dan de markt, en ook de volgende jaren willen we groeien”, aldus een woordvoerster.

Dagelijks zijn zowat 850 pakjesbezorgers van PostNL onderweg in ons land. In het hoofdkantoor en de depots in België werkt nog eens een 500-tal mensen.