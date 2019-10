VN: “14 procent van wereldwijde voedselproductie raakt zelfs niet in de winkel”

Ongeveer 14 procent van de wereldwijde voedselproductie raakt al verloren nog voor het in de winkels terechtkomt. Dat blijkt uit een nieuw rapport van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Een daling van dat cijfer kan leiden tot meer economische groei en productiviteit wereldwijd, helpt in de strijd tegen honger en perkt de broeikasgasuitstoot verder in.

De FAO maakt een onderscheid tussen “verlies” van voedsel, of wat verloren gaat na de oogst of tijdens het transport, en “afval”, wat supermarkten en consumenten weggooien.

In 2011 schatte de organisatie nog dat ongeveer een derde van het wereldwijde voedsel verloren geraakt of weggegooid wordt, maar in zijn laatste publicatie klinkt het dat dit een “heel ruwe” schatting was. Oorzaken voor het verlies zijn, onder meer, verkeerde oogsttijd, klimatologische omstandigheden, slechte opslag en slecht transport.

Later komt er nog een rapport over hoeveel voedsel weggegooid wordt, kondigde de organisatie nog aan.

De FAO waarschuwde er ook voor dat het heel moeilijk is het probleem op te lossen. “Het inperken van voedselverlies en afval lijkt een duidelijk en wenselijk doel, maar het echt uitvoeren is niet eenvoudig, en het compleet elimineren is mogelijk niet realistisch”, aldus nog het rapport. Er wordt onder meer verwezen naar plastic verpakkingen. Die houden voedsel weliswaar langer vers, maar het gebruik van plastic ligt onder vuur vanwege de impact op het milieu.