Brexit op 31 oktober is “altijd prioriteit van Britse regering geweest”

De Brexit op 31 oktober is de prioriteit van de Britse regering. Dat maakten premier Boris Johnson en co maandag duidelijk in de Queen’s Speech, waarbij de koningin het parlementaire jaar officieel opent door de plannen van de regering voor te lezen.

De Britse koningin Elizabeth zakte maandagmiddag af naar Westminster voor de Queen’s Speech, de officiële opening van het parlementaire jaar in Groot-Brittannië. Ze las er de plannen van de regering voor het komende jaar voor.

En die beginnen bij de Brexit. “De prioriteit van de regering is altijd geweest om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU te halen”, klonk het. De regering gaat voor een “nieuwe samenwerking met de EU, gebaseerd op vrijhandel”, er komt een einde aan het vrij verkeer van personen, en de regering zal nieuwe wetgeving rond visserij, landbouw en financiële diensten introduceren.

“Akkoord nog mogelijk”

De Britse regering lijkt er dus van uit te gaan dat een akkoord met de EU over de boedelscheiding voor 31 oktober nog mogelijk is. Brussel en Londen onderhandelen momenteel op hoog niveau met het oog op de Europese top van donderdag en vrijdag. Kan Johnson het parlement tegen zaterdag geen deal voorleggen, is hij wettelijk verplicht opnieuw uitstel te vragen voor de Brexit.

Verder wil de regering de komende maanden inzetten op gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs. Criminaliteit zou dan weer harder worden aangepakt. Eerder lekte al uit de Johnson en de zijnen daders van gewelddadige of seksuele misdrijven voor minstens twee derden hun straf willen laten uitzitten. Nu kunnen zij in principe na de helft voorwaardelijk vrijkomen.

Tot slot kwam ook het milieu aan bod. De regering is “gehecht aan” de omgeving en er komen maatregelen om lucht- en waterkwaliteit te promoten en het welzijn van dieren te vergroten. De trofeejacht wordt verboden.

Paar dagen debat

Over de Queen’s Speech volgt nu een debat in het Lagerhuis. Dat kan vier à vijf dagen in beslag nemen, waarna er gestemd wordt. Meestal is dat een formaliteit, maar het is niet uitgesloten dat Johnson verliest. Sinds zijn aantreden afgelopen zomer verloor de premier al zeven stemmingen op rij. Tot een automatische val van de regering leidt dat niet, maar het maakt Johnsons positie er niet makkelijker op. De laatste premier die een stemming over de Queen’s Speech verloor - de Conservatief Stanley Baldwin in 1924 - stapte daarna op en werd opgevolgd door een minderheidsregering onder Labour.