Wanneer de modder je ergste vijand is: Franse veldrijder zorgt voor komische beelden

In Frankrijk werd zondag de eerste manche van de Coup de France gereden, een regelmatigheidscriterium in het veldrijden. La Mézière was het decor voor een modderige cross, vraag dat maar aan Arnaud Jouffroy. De Fransman werd tijdens de wedstrijd opgehouden op een steil klimmetje. Hij wilde snel weer vertrekken, maar slaagde daar tot driemaal toe niet in. Hij gleed op een bepaald moment zelfs helemaal naar beneden. Jouffroy werd uiteindelijk 18de op bijna vier minuten van winnaar Antoine Benoist. Gelukkig vond hij het zelf best grappig.

De beelden:

Quand je vous dit que c’était galère pour moi aujourd’hui ?? https://t.co/v3x42zJnUR — Arnaud Jouffroy (@arnaudjouffroy) October 13, 2019

Steve Chainel bleef gelukkig voor hem wel overeind op het beruchte klimmetje, maar moest zich tevreden stellen met een tweede plek na technische problemen: