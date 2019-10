Rusland plaatste zich zondag als derde land voor het EK in 2020 dankzij een 0-5-overwinning op het veld van Cyprus. Schlemiel van de dag was Kostas Laifis.

De verdediger van Standard kreeg na een klein halfuur een rode kaart onder de neus geduwd van scheidsrechter Srdjan Jovanovic. Laifis had namelijk zijn voet in het been van Sergey Petrov gezet.

EXPULSADO Konstantino Laifis! Roja directa por esta brutal plancha a Petrov. La entrada es durísima. #Euro2020 pic.twitter.com/hq1b6UnI0F — Minuto Ruso (@MinutoRuso) October 13, 2019

En dat is letterlijk te nemen want de Russen toonden de schade bij Petrov, die vervangen moest worden, op hun Twitter-account: