Engels bondscoach niet opgetogen met ‘zieke’ speler die betrapt wordt in casino

James Maddison heeft het voorlopig verkorven bij Engels bondscoach Gareth Southgate. Nadat Engeland vrijdagavond onderuit ging op het veld van Tsjechië (2-1, nvdr), werd international Maddison gespot in een casino. Donderdag had de middenvelder van Leicester forfait gegeven voor de nationale ploeg wegens ziekte.

