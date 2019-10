30 procent minder woninginbraken in vier jaar

Sinds de start van ‘1dagniet’, de jaarlijkse campagne tegen inbraken die in 2014 gelanceerd werd, is het aantal woninginbraken met bijna 30 procent gedaald in België. Vorig jaar werden nog 51.617 inbraken geregistreerd, wat wel nog altijd overeenkomt met 141 per dag. De cijfers werden maandag voorgesteld bij de start van de zesde editie van ‘1dagniet’, die nog tot zondag plaatsvindt.

“We zien een aanzienlijke daling van het aantal inbraken sinds 2014”, zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) tijdens een persconferentie in Sint-Pieters-Woluwe. “Maar dit is nog te veel, en daarom ondernemen we actie.”

Het doel van ‘1dagniet’ is om burgers, buurtinformatienetwerken, gemeenten en scholen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun woning, straat of wijk beter te beveiligen. De hele week vinden in heel wat gemeenten preventie-initiatieven plaats.