Zaak Beaumont: “Dit was doden om te doden”

Tongeren / Maasmechelen -

“Dit was doden om te doden”, beschreven de speurders van de gerechtelijke politie vanmiddag voor het Tongerse assisenhof. Josée Widdershoven (64) was genadeloos doodgeschoten aan haar auto. Niet om haar te beroven. Niet met een seksueel motief. Het was bewust en berekend. Eén mogelijke dader bleef over na hun onderzoek: ex-man Lei Beaumont (71).