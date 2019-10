Chinese president Xi Jinping belooft separatisten “in de pan te hakken”

De Chinese president Xi Jinping heeft separatisten in China nogmaals duidelijk gewaarschuwd. “Wie zich ook overlevert aan separatisme in welk deel van China, zal tot stof vergaan en in de pan worden gehakt”, aldus Xi het voorbije weekend tijdens een bezoek aan buurland Nepal.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken berichtte over de uitspraken in een communiqué. “Elke buitenlandse macht die de afscheiding van China steunt, koestert illusies”, aldus Xi tijdens een ontmoeting met de Nepalese premier Khadga Prasad Sharma Oli.

Xi Jinping. Foto: AFP

De Nepalese premier zei Xi dat zijn land, dat grenst aan Tibet, “geen enkele kracht zal toelaten het Nepalese grondgebied te gebruiken om anti-Chinese separatistische activiteiten te leiden”. Zo wordt Sharma Oli althans geciteerd in het Chinese persbericht.

In Nepal wonen zowat 20.000 Tibetanen, maar de huidige regering in Nepal treedt hard op tegen de activiteiten van pro-onafhankelijkheidsstrijders.

Xi noemde in zijn toespraak geen enkele regio met naam, maar het is duidelijk dat hij niet alleen naar Tibet verwijst. Ook in Hongkong is er al maanden zwaar protest tegen de door Peking aangestelde regering omdat die een einde wil maken aan de autonomie van de regio. Zondag nog werd er soms gewelddadig strijd geleverd tussen betogers en politie in Hongkong. Peking beschuldigt andere landen, vooral de Verenigde Staten, ervan om olie op het vuur te gooien in een intern-Chinese aangelegenheid.

Ook rond Taiwan, dat door Peking nog altijd als een van zijn provincies beschouwt, groeit de onrust.