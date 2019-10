Topman De Lijn wil snoeien in aanbod bussen, maar “dat is geen oplossing”

De onbetrouwbaarheid bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn oplossen door de frequentie op bepaalde lijnen te verminderen van vijf naar vier bussen per uur, zoals De Lijn-topman Roger Kesteloot maandag oppert in Het Laatste Nieuws, is geen oplossing. Dat zeggen vakbond ACOD en reizigersorganisatie TreinTramBus in een reactie.