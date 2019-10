Onderdelen bij F1-team Renault in beslag genomen

De FIA heeft in Suzuka sturen en Electronic Control Units (ECU) in beslag genomen bij het F1-team van Renault. Dat is een gevolg van de klacht die Racing Point indiende tegen de Franse renstal.

Volgens Racing Point zou Renault een “pre-set lap distance-dependant brake bias adjustment system” gehanteerd hebben, wat vrij vertaald neerkomt op een soort geautomatiseerde mapping van het remsysteem.

Tijdens de kwalificaties waren de Renaults niet vooruit te branden maar zowel Ricciardo als Hulkenberg wisten zich een weg naar voor te banen tijdens de race. Daardoor hebben ze hun vijfde plaats in het kampioenschap voor de constructeurs verstevigd.

Racing Point heeft echter een klacht ingediend bij de stewards, die een inleidend onderzoek begonnen en leden van beide teams ondervraagd hebben. Ondertussen heeft de FIA ook al sturen en ECU’s van Renault in beslag genomen.

Er komt nu een "gedetailleerde analyse van die stukken" en de "hardware, software en gegevens die ermee verbonden zijn". De bevindingen zullen in de vorm van een schriftelijk rapport worden gepresenteerd aan de stewards op een nader te bepalen datum, die zullen worden beoordeeld aan de hand van de "mogelijke technische inbreuken die in het protest worden beschreven.”

Renault bevestigt al het voorgaande in een mededeling maar voegde het volgende toe:

"Renault F1 Team is van plan om gebruik te maken van deze onderbreking om een even gedetailleerde zaak voor te bereiden en zijn positie krachtig te verdedigen."

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

