Cultuurprijs gaat naar Mathieu Paggen

Voeren - De Prijs van de Culturele Raad Voeren 2019 gaat dit jaar naar Mathieu Paggen, “duiveltje-doet-al” met een passie voor kerk en parochie.

Als boerenzoon nam Mathieu na een opleiding aan de landbouwschool in Tongeren de boerderij van zijn ouders over. Wegens een te beperkte uitbreidingsmogelijkheid van het bedrijf vervulde hij zijn militaire dienstplicht als beroepsvrijwilliger en kwam na een opleiding in Koksijde en Safraanberg terecht in de Ambiorixkazerne in Tongeren waar hij de graad “Hotelmeester mess officieren” verwierf.

Naast soldaat des vaderlands was Mathieu ook zijn leven lang een erg trouwe soldaat van Onze Lieve Heer. Als kleinzoon van een koster en als kind van een erg christelijke gezin, geboren en getogen onder de kerktoren, leek Mathieu als het ware voorbestemd om zich te engageren voor alles wat met het kerk en parochie te maken heeft.

Op 13-jarige leeftijd werd hij misdienaar bij Pater-priester Thijs en als tiener zong hij mee in het jeugdkoortje van organist Justin Willems. Intussen is hij nu ruim veertig jaar lang onmisbare koorzanger bij het gemengd zangkoor Mulingia.

“Dank zij zijn engagement ziet het interieur van de parochiekerk van Moelingen er steeds proper en verzorgd uit en blinkt het liturgisch vaatwerk steeds als nieuw. Ook het assortiment aan de gewaden voor kerk en priester in de kleuren van de liturgische tijden is onder zijn impuls met eigentijdse exemplaren uitgebreid geworden waarbij vooral de wisselende banieren aan de zuilen het interieur opvallend verfraaien. “ aldus Jean Duysens.

Naast de wekelijkse zorg voor verse bloemen en steeds brandende kaarsen voor Maria en andere heiligen is ook de voorraad aan miswijn, hosties, wierook, kaarsen, doopwater en niet te vergeten stookolie voor de verwarming zijn kosterlijke verantwoordelijkheid.

“Verder is hij terecht trots op zijn misdienaarkorps dat hij weet te engageren om op zon- en feestdagen gedisciplineerd de vieringen mee te verzorgen en er zo een feestelijke touch aan te geven. De meeste parochianen associëren Mathieu echter met de jaarlijkse Maria-processie op 15 augustus. Door zijn gedreven christelijk engagement weet hij op diplomatische wijze heel wat dorpsgenoten te enthousiasmeren om op de feestdag van Maria Tenhemelopneming deel te nemen aan een devote processie waarin naast muziekkorps en zangkoor ook diverse kleurrijke boodschap dragende groepen de monstrans onder de ’hemel’ met flambouwen voorafgaan.

Hierbij slaagde hij erin decennia lang het Mariabeeld te laten dragen door collega-militairen uit de parochie en zelfs van de luchtmachtbasis van Tongeren.

Verder kent iedereen Mathieu ook als conciërge van het VCCV-de Voerpoort die na kantooruren nauwgezet toezicht houdt op de uitbating ervan en last but not least: Naast lid van de kerkraad en parochieraad zetelde Mathieu de afgelopen 6 jaar ook in de gemeenteraad,” besluit voorzitter CR Jean Duysens.

Dit “duiveltje-doet-al” ontvangt de cultuurprijs 2019 tijdens de plechtige academische zitting op zaterdag 19 oktober 2019 om 20.00 uur in het VCCV-“Het Paviljoen” te Sint-Martens-Voeren.