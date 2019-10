Riksingen

Tongeren - Op vrijdag 11 oktober hield seniorenclub De Klik uit Riksingen haar jaarlijks feest in het Buurthuis.

Het feest was een succes met 52 aanwezigen die allemaal konden genieten van een overheerlijke breughelplank. “De festiviteiten zijn goed verlopen met dank aan de vrijwilligers die zorgden voor een vlotte bediening”, vertelt Jef Roosen. De Klik” is een seniorenclub die elke dinsdag samenkomt in het Buurthuis in Riksingen voor verschillende activiteiten.