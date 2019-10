Eddy Merckx gevallen tijdens fietstocht: wielerkampioen met hoofdwonde opgenomen in ziekenhuis Dendermonde

Eddy Merckx (74) is zondag met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Dendermonde. De wielerkampioen kwam ten val tijdens een fietstocht met vrienden. Merckx hield er een serieuze hoofdwonde aan over en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde. Aangezien Merckx drager is van een pacemaker, wil men geen verdere risico’s nemen en zal hij vandaag verder onderzocht worden.