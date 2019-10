Hans Bonte (SP.A) vraagt bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad na Turkse inval in Syrië

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) vraagt een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad over het conflict in het noorden van Syrië. Dat zei hij maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Bonte is bezorgd omdat er vrouwen en kinderen van ISIS-strijders ontsnapt zouden zijn uit een Koerdisch kamp.

Het Turkse leger is sinds vorige week bezig met een offensief in het noorden van Syrië, gericht tegen de Koerdische strijders in de regio. De Koerden staan er in voor de bewaking van verschillende kampen waar onder meer familieleden van ISIS-aanhangers gehuisvest zijn. Volgens verschillende bronnen zijn er afgelopen weekend honderden ISIS-familieleden ontsnapt uit een van die kampen, Ain Issa.

Bonte maakt zich zorgen. Hij vraagt een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad “om richtlijnen te geven aan lokale besturen en politiezones over de manier waarop ze het conflict lokaal moeten opvangen en hoe men kan reageren ten aanzien van spanningen die oplopen in bepaalde buurten”, zei hij maandag in ‘De ochtend’. Uit Vilvoorde vertrokken destijds heel wat Syriëstrijders, en volgens verschillende internationale waarnemers is het goed mogelijk dat ISIS-leden ongecontroleerd terug naar Europa keren.

“Regering lijkt verlamd te zijn”

Volgens Bonte is het “opmerkelijk” dat de Nationale Veiligheidsraad nog niet bijeen is geweest. “De federale regering lijkt verlamd te zijn op het vlak van veiligheidsbeleid. Nochtans weet men toch dat als het daar brandt, dat emoties losweekt in steden waar veel diversiteit is.”

Tegelijk breekt Bonte een lans om de kinderen van Belgische Syriëstrijders terug te halen. “Als het gaat over de familie is er geen enkele reden om die daar te laten sterven, zeker met betrekking tot de kinderen is dat bijna immoreel. In die optiek begrijp ik absoluut niet dat kleine Belgjes daar aan hun lot overgelaten worden en nu samen met anderen de vlucht moeten zoeken.”