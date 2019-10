Google eert Vlaamse filmpionier in meer dan 40 landen

Precies 219 jaar geleden is Gentenaar Joseph Plateau geboren. Google herdenkt hem maandag in meer dan 40 landen met een speciale ‘doodle’. Dat is de tekening die je ziet als je de zoekmachine opent.

Joseph Plateau: geboren Gentenaar. Foto: rr

Naar Joseph Plateau is in Gent een straat genoemd én een award op Film Fest Gent. Hij wordt wereldwijd geëerd om zijn baanbrekend wetenschappelijk werk dat tot de uitvinding van de filmprojector heeft geleid. Heel belangrijk daarin is zijn fenakistiscoop, een draaischijf met een serie tekeningen die lijken te bewegen.

Google baseerde zich op die fenakistiscoop voor een reeks speciale ‘doodles’, die maandag voor de allereerste keer ook zullen verschillen naargelang je de zoekmachine opent op een computer, een tablet of een gsm-app.

Zo ziet de zoekpagina eruit, maar dan met een bewegende schijf. Foto: Google