Hein Deprez verkoopt Greenyard Flowers UK aan zoon

Groenten- en fruitbedrijf Greenyard heeft zijn Britse tak Greenyard Flowers UK verkocht.

Met de vennootschap Yellow Holdings neemt Gilles Deprez Greenyard Flowers UK over van Greenyard, het bedrijf van zijn vader Hein Deprez.

Gilles Deprez stond al aan het hoofd van de Britse dochter. Greenyard Flowers UK teelt en verdeelt narcissen.

Greenyard heeft geen financiële details vrijgegeven van de verkoop.

Het beursgenoteerd bedrijf, dat in volle herstructurering zit, zette de Britse narciskweker eerder dit jaar in de etalage. Het wordt beschouwd als niet-kernactiviteit in het transformatieplan van Greenyard.