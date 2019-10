Twaalf doden bij instorting van gebouw in India, vrees voor meer slachtoffers

Na een ontploffing van een gasfles in een gebouw in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn maandagochtend zeker twaalf doden en meerdere gewonden gevallen. Dat melden plaatselijke media. Door de ontploffing van de gasfles stortte een gebouw van twee verdiepingen in het dorp Walidpur, in het district Mau, in. “Buren haastten zich naar het huis toen ze de ontploffing hoorden, en velen van hen raakten ook bedolven onder het instortende gebouw”, aldus een politiewoordvoerder.