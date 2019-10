Maria (88) gruwelijk vermoord door ex-buur tijdens wandeling met hondje: buurt Stadswaag geschokt

De buurtbewoners van de Stadswaag reageren geschokt op de gruwelijke dood van Maria Struyf (88), die tijdens een wandeling met haar hondje op straat in de keel werd gestoken. De Serviër N.T., tot voor kort haar overbuur in het gebouw waar ze woonde, werd opgepakt als vermoedelijke dader. “Wat heeft hem bezield om Maria te vermoorden?”

Maria Struyf woonde in een sociale woning in de Raapstraat, aan de Stadswaag in Antwerpen. De hoogbejaarde dame deed er elke dag een paar wandelingen met haar keeshondje over het plein. “Soms zag ik haar ...