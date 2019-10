Nathalie Meskens zwanger van eerste kindje

Nathalie Meskens is zwanger van haar eerste kindje. Dat heeft de 37-jarige actrice/presentatrice maandag zelf aangekondigd op haar Instagram-account.

“Je kan hopen, bidden, vechten of hard werken voor als je dingen wil bereiken, maar de mooiste geschenken in het leven komen van moeder natuur”, schrijft Meskens op Instagram. “Ik draag een hele wereld in me. Zo spannend, zo magisch.”

“We zijn zo dankbaar voor deze zwangerschap en we genieten van elk moment”, luidt het nog. “We groeien elke dag, zoals het kleintje in mijn buik, om de best mogelijke ouders te zijn. Zo blij om het grootste nieuws dat ik ooit zal delen aan te kondigen. Ik word mama. Jipieeeeeeeeeeeee!!!!”

Het wordt het eerste kindje voor Nathalie Meskens en haar vriend Nadim. De twee zijn al twee jaar samen. Eerder was Meskens al een paar jaar getrouwd met acteur Jeroen Van Dyck.

Het bekende VTM-gezicht ontving na haar aankondiging al een pak felicitaties van collega’s. Onder meer Hilde De Baerdemaeker, Zita Wauters, Kim Van Oncen, Sandrine André en Tatyana Beloy waren in de wolken met het “fantastische” nieuws.

