Middenveld bang monddood te worden gemaakt door Vlaamse regering

Zo’n tweehonderd organisaties uiten in een open brief in De Morgen hun ongerustheid over de plannen van Jambon I. Ze vrezen dat extra besparingen hen monddood zullen maken. “Als je neerkijkt op het middenveld, ontstaan er beslissingen die onze samenleving niet ten goede komen”, zegt Ann Vermorgen van het ACV, een van de ondertekenaars.

“Het beleid van Jambon I blijft steken in ideeën die hun tijd allang gehad hebben”, staat er in de alternatieve oktoberverklaring van ‘Hart boven hard’, die tweehonderd mensen en organisaties hebben ondertekend. De brief leest als een waarschuwing aan Jambon I - de politieke leiders kunnen maar beter in dialoog gaan met het brede middenveld.

“Deze nieuwe regering stelt zich op als een sterke Jan die verenigingen van minderheden opdoekt. Die de sociale partners aan banden legt. Die chargeert tegen ngo’s en burgers die in de bres springen voor nieuwkomers. Die georganiseerde tegenstemmen verstikt”, klinkt het in de brief.

Acties

Bij de socialistische vakbond ACOD is men ervan overtuigd dat het niet bij een open brief zal blijven. ACOD wacht op de beleidsnota’s van de ministers, eind oktober, om de concrete impact van de besparingsmaatregelen te kennen. Maar dat er daarna acties komen, staat nu al vast. “We weten wat er op ons afkomt: een afbouw van 1.440 personeelsleden, een afbouw van de werkingsmiddelen en alweer gemorrel aan onze ziekteregeling”, zegt algemeen secretaris Chris Moortgat. “We zullen naar alle mogelijke middelen grijpen om dat te vermijden.”