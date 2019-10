Hasselt -

Op en rond een zonovergoten Kolonel Dusartplein had zondag voor de 37ste keer HBVL Dwars Door Hasselt plaats. Met meer dan 10.500 joggers, lopers, atleten en handbikers over de verschillende afstanden blikte de organisatie terug op een meer dan geslaagde en bovenal zonnige editie waarbij de toeschouwers en supporters in de binnenstad rijen dik stonden. Bekijk hier alle uitslagen per gemeente!