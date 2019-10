HASSELT“Zeven jaar lang hebben mensen mijn verhaal niet geloofd. Nu heb ik eindelijk gerechtigheid gekregen. Maar zeven jaar onzekerheid, dat is veel te lang. Dat sloopt je lichamelijk én mentaal.” Els* werd in 2012 verkracht door een onderofficier van de basis in Kleine-Brogel. Vorige maand pas kreeg de dader in hoger beroep zijn straf.