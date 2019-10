Toon Aerts was “even kwaad” op weg naar negende plaats in Gieten: “Ik reed toch mijn beste cross van het seizoen”

Toon Aerts leek op weg naar het podium in de eerste Superprestige-manche van het seizoen in het Nederlandse Gieten, tot z’n ketting plots tegensputterde in de voorlaatste ronde. Weg kans op de zege of een podium. Na een fietswissel werd het uiteindelijk een negende plaats. “Ik moet onthouden dat ik bij de beste jongens in koers was”, analyseerde hij na afloop.

Aerts kende een moeilijke start, schoof langzaam op en beende uiteindelijk de koplopers bij. “Ik kreeg er tijdens de cross al bijna spijt van dat ik het gaatje had laten vallen”, stelde hij in het televisie-interview bij Play Sports. “Plots was het ruim 20 seconden en moest ik nog stevig aan de bak om terug te keren. Het was een lange inhaalrace, maar ik kom wel terug bij hen en dat moet me moed geven. Ik onthoud dat ik eigenlijk mijn beste wedstrijd van het seizoen reed en ik vandaag niet naar de uitslag moet kijken door die kettingproblemen.”

Aerts schoof immers net voorbij Iserbyt, riep Hermans toe dat hij moest aanvallen en stond plots zelf aan de kant in een bocht toen zijn ketting afviel. “Ik kreeg ze er wel weer op, maar ze viel er meteen weer af, dus ik moest van fiets wisselen. Dat is balen hé, dan ben je even kwaad op je fiets, maar goed. Dat is ook cross.”

Iserbyt geniet van elke zege: “Nooit gedacht dat ik zó goed zou starten aan het seizoen”

Eli Iserbyt blijft doorgaan op zijn elan. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal pakte in Gieten zijn vierde overwinning van het seizoen. “Dit is genieten hé”, sprak hij na afloop.

Zes wedstrijden: vier zeges en twee tweede plaatsen. Eli Iserbyt is dé man van het prille cross-seizoen. “Ik ben zeer blij met die eerste zege bij de profs in de Superprestige”, stak hij van wal voor de camera van Play Sports. “Vandaag was het hier heel lastig crossen, de omloop lag er zwaar bij en ik maakte ook iets te veel foutjes toen ik een paar keer wou versnellen. Dit was een parcours waar een foutje snel is gemaakt.”

Iserbyt had een taaie klant aan Quinten Hermans. “Hij maakte het me niet gemakkelijk vandaag”, gaf hij toe. “Vooral op de rechte stukken reed hij heel snel. En toen Toon terugkwam in het slot wist ik dat ik zeker iets moest proberen op het eind. Maar dan had Toon plots stukken en bleven we nog met twee over. Quinten reed hard, maar ik wist dat er een paar plaatsen waren op het parcours waar ik kon kon demarreren en het verschil maken. Dat deed ik in dat bochtje en het was dan zaak om geen fouten meer te maken. Gelukkig lukte mij dat en pak ik de zege. Dit is echt genieten. Ik had gepiekt naar deze periode, wilde goed zijn en ben gewoon blij met elke zege. Ik had niet gedacht dat ik zo hoog kon scoren, maar ik rijd zonder stress en blijkbaar gaat me dat goed af.”

Hermans kan leven met tweede plek: “Misschien kan ik binnenkort eens winnen”

Quinten Hermans moest in de Poldercross vrede nemen met een derde plaats, in Gieten schoof hij op naar plek twee. “Als ik nog wat procentjes sterker word, win ik misschien wel eens binnenkort”, liet de Limburger na afloop noteren.

Eli Iserbyt kreeg de overwinning niet cadeau in Gieten en kon pas in het slot van de wedstrijd afrekenen met Quinten Hermans. “Op het eind kon ik nog volgen, maar had ik niet meer die versnelling in de benen”, gaf de renner van Telenet Baloise Lions aan voor de camera. “Ik had al een paar keer de aanvallen van Eli kunnen pareren, maar dat deed heel veel pijn. Toen Toon er dan bij kwam, hadden we de numerieke meerderheid, maar helaas kent hij pech, dat is niet de eerste keer dit seizoen dat we sukkelen met ons materiaal trouwens, en sta ik er dan toch alleen voor. Ik had net ook een ganse ronde op kop gereden, dus fris was ik niet en hij rijdt bij me weg.”

“Dit geeft me wel vertrouwen, ik doe mee. En als ik volgend weekend weer een procentje beter ben, kan ik het hem misschien nog wat moeilijker maken en het weekend erna misschien wel kloppen”, lachte hij nog. “We zien wel, deze prestaties zijn alleszins goed voor het zelfvertrouwen. Vandaag voelde ik me ook beter dan gisteren. Meestal ben ik vaak de tweede dag sterker in het weekend, dus dat geeft hoop voor volgend weekend voor de eerste Wereldbeker in Bern die volgt na de Superprestige in Boom.”